Türkiye Gazetesi

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti sonunda evlendi. Önceki gün yapılması planlanan düğün hava muhalefeti sebebi ile bu akşama sarkmıştı ve beklenen an geldi, yıldız çift görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti düğünden hemen önce gelin- damat pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve olanlar oldu. Çiftin fotoğrafının altına yağan yorumların haddi hesabı yoktu. Demet Özdemir nikah sırasında giydiği Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinliği görenleri şaşkına çevirdi. Çoğunluk Özdemir'in gelinliğini beğenmedi ve alay etti.

Özellikle "Halı kaydırmaz mı o?" yorumu bir çok takipçisi tarafından beğenildi. Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabı da gözlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu nikah sonrasında ise Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile davetlilerinin karşısına çıktı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

DEMET ÖZDEMİR - OĞUZHAN KOÇ ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ YAĞMURU

Gelelim düğünün detaylarına, yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftle ilgili gündeme sık sık ayrıldılar haberi geliyordu, onlar ise işi daha fazla uzatmadan birlikteliklerini evlilik ile taçlandırma kararı aldı. Düğüne sanat dünyasından çok sayıda yıldız isim katıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rol arkadaşı İbrahim Çelikkol da Demet Özdemir'i mutlu gününde yalnız bırakmadı.

ACUN ILICALI NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

DÜĞÜN HEDİYESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Oğuzhan Koç’un, Demet Özdemir’e düğün hediyesi olarak aldığı kolyenin fiyatı belli oldu: 861 BİN TL

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e sevgililer gününde evlenme teklif etmişti, evet cevabının ardından nişan fotoğrafları ise sosyal medya hesaplarını süslemişlerdi. Çifti,n Nişanı ise geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile gerçekleşmişti.

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmak için gün sayan Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı Yakın zamanda Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir, kına gecesi yaptı. Ünlü oyuncu kınanın yakıldığı anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğün davetiyesi ortaya çıktı: Fotoğraf detayı dikkatlerden kaçmadı Haziran ayında nişanlanan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç artık düğün için gün sayıyor. 26 Ağustos'ta İstanbul'da evlenecek olan çiftin düğün davetiyeleri de ortaya çıktı. İkili, Oğuzhan Koç’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklif ettiği otelde nikah masasına oturacak.