Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evleniyor. Düğün öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir’de bir mekanda kına gecesi yaptı. Gecede oyuncu çift, aileleriyle gönüllerince eğlendi.

“ÇİFTE BAYRAM BİZİM İÇİN”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncuların heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okundu. Oyuncu Berk Oktay, “Çok güzel bir gün. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de en özel günümüz. Çifte bayram bizim için. Allah isteyen herkese nasip etsin” dedi. Balayı sorusunu yanıtlayan Oktay, “Çalıştığımız için şu anda balayına vaktimiz yok; ama ilk bulduğumuz fırsatta hemen bir yerlere kaçacağız” şeklinde konuştu.

Gecede güzelliğiyle dikkat çeken Yıldız Çağrı Atiksoy da, “Aile büyüklerimizle birlikteyiz. Düğünle kına konsepti bir arada oldu. Heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

“BENİM GÜZEL GELİNİM”

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ünlü çift, eylül ayı içerisinde İstanbul’da da bir düğün yapacak. Öte yandan tören öncesi sosyal medyadan paylaşım yapan Berk Oktay, "Benim güzel gelinim" notunu paylaşarak duygularını dile getirdi.

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