Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Tuğba Altıntop, dün arkadaşlarıyla gittiği Şile’de köpeklerin saldırısına uğradı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Altıntop yüzünden yaralandı.

“TÜYLERİM DİKEN DİKEN”

Ünlü isim kanlar içinde hastaneye kaldırılırken yüzüne dikiş atıldığı öğrenildi. Yakın arkadaşı Simge Tertemiz, Tuğba Altıntop’un sağlık durumu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bilgi verdi. Tertemiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İnanamıyorum, büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken. Aradım sesini duydum çok şükür. Tubişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni çok seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim, gelmiş geçmiş olsun.”

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop'un son hali...

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu. Grafikerlik eğitimi alan Altıntop, 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı sene Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Altıntop ile El Roman 2003 yılında boşandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı dizilerde oynayan ünlü isim, 2007 yılında ise ‘Sana Söylüyorum’ albümü ile müzik hayatına giriş yaptı.

2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" isimli single çıkardı. 2016 Nisan ayında ise yeni albümü La La'yı piyasaya sürdü.



Altıntop, müzik çalışmalarına şimdilerde de devam ediyor.

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