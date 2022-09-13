Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan düğünleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Hadise ve Mehmet Dinçler çiftinin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Boşanma iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çift, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

HADİSE'NİN GÖRÜLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA VİDEOYU SİLDİ

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, dün akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayınladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı iddia edildi. Ancak Dinçerler barışma iddiasının ardından videoyu yayından kaldırdı.

BOŞANMA SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKMIŞTI

Popçu Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülenmiş karşısında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla aracına yönelmşti. Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bırakan Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşırken parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Hadise ile boşanacağı konuşuluyordu... Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken hareket Bir süredir Şarkıcı Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Öyle ki boşanacakları öne sürülen çift iddiaları yalanlamadı. Önceki akşam bir düğünden çıkarken görüntülen Dinçerler, boşanma sorularını bir kez daha cevapsız bırakırken, parmağında da yüzük olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Konserinde gözyaşlarını tutamayan Hadise’den dikkat çeken mesaj: ‘Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans’ Geçtiğimiz mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise arasında ‘bebek’ nedeniyle kriz yaşandığı iddia edilmişti. Öte yandan Hadise’nin hamile olduğu söylentileri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya atılan son iddianın ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, dün akşamki konserinde ise dikkat çeken sözler söyledi. Son zamanlarda evliliğindeki sorunlarla gündeme gelen Hadise “Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın” dedi.

Hamile olduğu iddia edilen Hadise'den flaş açıklama! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı haberleri daha tazeliğini korurken bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Bircan Bali'nin "Kesin bilgi, Hadise 3,5 aylık hamile" şeklindeki açıklaması magazin camiasını şaşkına uğrattı. Konu ile ilgili ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu ve flaş bir açıklamada bulundu, işte detaylar...

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Kayınvalide devreye girdi! Evlilikteki krizin nedeni belli oldu Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile canım cicim aylarındayken magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. Çiftin arasında kriz olduğu dedikodular arasında. Geçtiğimiz gün konserinde Hadise’nin gözyaşlarına boğulması ve Mehmet Dinçerler’in alyansını çıkarması ikilinin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin arasındaki küslüğün nedeni de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…