Türkiye Gazetesi

Fatih Terim belgeseli izleme yolları! Terim belgeseli nasıl izlenir? Fatih Terim belgeselini izlemek isteyenler bu belgeselin nerede yayınlandığı bilgisini araştırıyor. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim’in hayatının anlatıldığı belgesel, Terim’in İtalya maceralarına da odaklanıyor. İşte; Fatih Terim belgeseli izleme yolları!

TERİM BELGESELİ NASIL İZLENİR?

Terim belgeseli izlemek için Netflix üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Netflix üyeliği olanlar 15 Eylül Çarşamba gününden itibaren Fatih Terim belgeselini izleyebilir.

NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Platforma gelen yeni zam sonrasında Netflix aylık üyelik paketlerinden temel paket 45,99 Türk lirası olurken, standart paket 69,99 Türk lirası, özel paket ise 93,99 Türk lirası oldu.

TERİM BELGESELİ KONUSU NEDİR?

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

Terim belgeseli dört bölümden oluşacak. Belgeselin senaryosunu Altuğ Gültan, yönetmenliğini Burak Aksoy yapacak.