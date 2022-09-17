Türkiye Gazetesi

Reha Muhtar evli mi, kaç çocuğu var? Uzun süredir gözlerden uzak olan ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur’un mahkemelik olduğu iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Reha Muhtar evli mi, kaç çocuğu var sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Reha Muhtar eski eşi Deniz Uğur kim? İşte yanıtı!

REHA MUHTAR EVLİ Mİ?

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen‘le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi.

REHA MUHTAR KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Reha Muhtar, Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur’la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

REHA MUHTAR ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR KİM?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğu olarak doğmuştur.

Deniz Uğur, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden1995 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. Mezun olduğu sene Tiyatro İstanbul'un "Çetin Ceviz" oyununda Nevra Serezli ve Cihan Ünal'la başrolü paylaştı.

2001 yılında "Benimle Evlenir Misin" adlı dizinin senaryosunu hem yazdı hem eşi İsmail Hakkı Sunat ile başrolde oynadı. Dizide diğer oyuncular Fikret Hakan, Fatma Belgen, Binnur Kaya, Mesut Akusta, Kamil Güler gibi oyuncular oynamıştır.

2006 yılında "Hayatım Sana Feda" adlı dizide Tamer Karadağlı ile beraber oynadı.

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2013 yılında, seneler önce Sinan Çetin'in sunduğu reality show olan "Film Gibi" isimli programı sundu.