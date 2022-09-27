Türkiye Gazetesi

Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile eylül ayının başında hayatını birleştirmişti. Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Binici, güzel haberi ‘sıfır şaka’ notuyla ve düğün karesini paylaşarak duyurmuştu. Ancak çiçeği burnunda çift, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmış ve tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu durum boşanma haberlerini de beraberinde getirdi.

BOYA YÜZÜNDEN KAVGA ETTİK

Binici, “Ünlü çift ayrıldı mı?” , “Boşanıyorlar mı?” gibi soruların ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız.”

BURCU BİNİCİ’DEN FLAŞ KARAR! “KOCAMAN BİR NAZAR BONCUĞUMUZ OLDU”

Çiçeği burnunda çift ayrılığa dayanamadı. Burcu Binici sosyal medyadan eşiyle pozunu paylaşarak barıştıklarını açıkladı. İkili arşive kaldırdıkları fotoğrafları profillerine geri koydu ve tekrar takipleşti.

Aralarının düzeldiğini belirten Binici açıklamasında “Kalben yazdığınız, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyiyiz merak etmeyin, kocaman bir nazar boncuğumuz oldu. Sevgili ailem, dostlarım, iş arkadaşlarım sizlerin de desteği çok kıymetliydi. Arkamızda kocaman bir ailemizin olduğunu bilmek inanılmaz bir güç. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

20 gün önce evlendiği eşini tek kalemde silen oyuncu Burcu Binici’den açıklama: “Boya yüzünden kavga ettik” Eylül başında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Binici ile rapçi Tankurt Manas’ın sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırması boşanacakları yönündeki söylentileri beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama Binici’den geldi.

Evleneli bir ay olmamıştı… Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncusu Burcu Binici eşini tek kalemde sildi Yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile ekranlara dönen Burcu Binici, Tankurt Manas ile eylül başında nikah masasına oturmuştu. Evleneli henüz bir ay olmayan çift birbirlerini takipten çıktı. Çiçeği burnunda çiftin bu hareketi ‘Boşanıyorlar mı’ sorusunu akıllara getirdi.