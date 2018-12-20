İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, “Yılın Araştırmacı Yazarı” ödülüne layık görüldü. Ödülünü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un elinden alan Batuhan Yaşar “Anadolu basınını Türkiye’deki etkinliğini artırdığı için ayrıca kutlamak gerekiyor. Manevi değeri çok yüksek bir ödül. Bütün İhlas Medya çalışanları adına alıyorum” dedi.
2018 yılının araştırmacı yazarı Batuhan Yaşar
20.12.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından “4. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri Töreni” düzenlendi.
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594315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/594315.aspx
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