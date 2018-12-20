Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, “Yılın Araştırmacı Yazarı” ödülüne layık görüldü. Ödülünü AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un elinden alan Batuhan Yaşar “Anadolu basınını Türkiye’deki etkinliğini artırdığı için ayrıca kutlamak gerekiyor. Manevi değeri çok yüksek bir ödül. Bütün İhlas Medya çalışanları adına alıyorum” dedi.