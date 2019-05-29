Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon dizilerinin ekranlara ara vermesi ile birlikte doğan boşluğu, yaz dizileri dolduruyor. ATV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayan Canevim, 2019 yazının ilk dizilerinden oluyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerinde olduğu dizi, nasıl bir performans sergileyecek merakla bekleniyor. Canevim 1. bölüm izle, Canevim ilk bölüm izle, Canevim konusu ne, Canevim oyuncuları gibi konuları arayanlar, haberimizden detaylara ulaşabilrler. İşte Canevim dizisi ile ilgili merak edilenler...

CANEVİM 1. İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CANEVİM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

ELVAN'IN DÖNÜŞÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir.

Canevim dizisi nerede çekiliyor? Canevim oyuncuları kimler, dizinin konusu ne? ATV ekranlarının yeni dizisi Canevim, 27 Mayıs Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça beğeni toplayacakmış gibi görünüyor. Peki Canevim dizisi nerede çekiliyor? Canevim oyuncuları kimler? Canevim dizisinin konusu nedir? İşte diziye dair merak edilenler

CEYLAN, TAYLAN'LA KARŞILAŞIYOR

Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar.

CEYLAN İŞİ BIRAKIYOR

Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!