Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benim Tatlı Yalanım Suna kimdir, gerçek adı nedir? Aslı Bekiroğlu boyu, yaşı, nereli? Yaz sezonunun iddialı dizisi Benim Tatlı Yalanım, ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve oldukça beğenilmişti. Ekranlarda diziyi gören izleyiciler ise Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkındaki detayları, oyuncuları ve dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Benim Tatlı Yalanım dizisinde Suna karakterini canlandıran Aslı Bekiroğlu'nun hayatı internette en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ, BOYU, YAŞI...

Aslı Bekiroğlu, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğlence olarak çektiği Vine'larla tanınan güzel oyuncu bir süre sonra fenomen olmayı başarmıştır. 2010 yılında Beni Böyle Sev dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Adı Mutluluk ve Gülümse Yeter dizilerinde rol almıştır.

Önce Star TV, sonrasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Derya Karadaş, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Şahin Irmak gibi birçok ismin yer aldığı Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisinde rol almıştır.

Aslı Bekiroğlu'nun boyu 1,62dir.