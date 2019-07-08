Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte meslekte öne çıkanlara ödüller verildi. ‘Yılın Haber Ajansı’ ödülü İHA’ya layık görüldü. Ödülü, İHA adına Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren aldı. İHA Balıkesir muhabirleri de geceye damga vurdu. Ömer Kantarlıoğlu ‘En İyi Haber’, Hüseyin Tokmak ‘En İyi Fotoğraf’, Murat Seymen ‘Yerel Medya’ ödüllerini kazandı.
İhlas Haber Ajansı yılın en iyisi seçildi
08.07.2019 - 03:45 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve dünyanın en önemli ajanslarından biri olan İhlas Haber Ajansına (İHA) ödül yağdı.
Etiketler : İhlas Haber Ajansı,iha,
635566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/635566.aspx
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