Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlikte meslekte öne çıkanlara ödüller verildi. ‘Yılın Haber Ajansı’ ödülü İHA’ya layık görüldü. Ödülü, İHA adına Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren aldı. İHA Balıkesir muhabirleri de geceye damga vurdu. Ömer Kantarlıoğlu ‘En İyi Haber’, Hüseyin Tokmak ‘En İyi Fotoğraf’, Murat Seymen ‘Yerel Medya’ ödüllerini kazandı.