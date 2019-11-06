Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef ŞEF KİM Elendi? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde. Masterchef 7 Kasım de elenen isim kim oldu? Masterchef'te ilk gün dokunulmazlığı mavi takım kaybetti ve yazılan isimler Suna ve Mustafa oldu. Masterchef'te ikinci dokunulmazlığı ise kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takımdan ilk aday Eda oldu

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununda en iyi menüyü çıkarara birinci olan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık ardından da eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı en iyi tabağı çıkararak alan isim Kıvanç oldu. Kıvanç, Mustafa'nın ismini verdi. İlk aday Mustafa olurken, oylama sonucunda en çok oyu alarak eleme potasına giren ikinci isim de Suna oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE MAVİ TAKIMDAN ŞOK EDEN KARAR!

Suna ve Mustafa'nın eleme potasına girmesi mavi takımda dengeleri değiştiriyor. Yeni bölümde Suna, oyun dışı kalmak istediğini söylüyor. Eleme potasında yer alan Mustafa ve Suna; Kıvanç'ın potaya girememesinin ardından oyundan uzak kalmak istediklerini söylüyorlar. Fakat sonradan ani bir kararla takımda yer almak istiyorlar. Bu akşam MasterChef Türkiye'de dengeler değişecek.

Suna ve Mustafa'nın oynaması üzerine mavi takım dokunulmazlığı kazandı