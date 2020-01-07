Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları kimler, Survivor 2020 başlama tarihi sorularınızın cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Survivor'ın başlamasını binlerce kişi bekliyordu. Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin başlama tarihini açıkladı. Peki Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 yarışmacıları kimler, Survivor 2020 başlama tarihi... İşte Survivor 2020'ye dair merak edilenler

Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Acun Ilıcalı katıldığı televizyon programında Survivor 2020'nin başlayacağı tarihin Şubat ayında olacağını duyurdu. 2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

Survivor yarışmacıları kimler?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.