Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?

2 Ocak 2024 14:51 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 14:53

Masterchef’te son 4 yarışmacı kim? Çeyrek final heyecanın yaşandığı Masterchef Türkiye’de son 4 yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef’te son dörde kimler kaldı? İşte detaylar…

MASTERCHEF’TE SON 4’E KİMLER KALDI?

Masterchef’te son 5’e kalarak ceket giymeye hak kazanan isimler geçen hafta Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan ve Esra olmuştu. Çeyrek final için bir yarışmacı veda edecekti. Son yapılan 3 turluk yarışmada en düşük puanı alan Sergen yarışmaya veda etti ve son 4’e yani çeyrek finale kalamadı.

3 turun sonunda puan durumu şu şekildeydi:

Tahsin: 59

Hasan: 56

Barbaros: 55,5

Esra: 55,5

Sergen: 55

MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Sergen’in elenmesinin ardından Masterchef Türkiye’de çeyrek finale Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra kaldı. Çeyrek final Cuma ekranlara gelecek.

Masterchef’te Cuma günü yapılacak olan çeyrek finalin ardından yarışmacı sayısı 3’e düşecek ve yarı finale 3 yarışmacı ile girilecek. Yarı finalde de 1 yarışmacının elenmesinin ardından finalde 2 yarışmacı bu sezonun şampiyonu olmak için mücadele edecek.