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    Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?

    Masterchef son 4, çeyrek finale kimler kaldı? | Masterchef’te finale adım adım yaklaşılıyor. Artık son 4 yarışmacı kaldı. Masterchef’te Cuma günü yapılacak çeyrek finalin ardından yarı final ve final bölümü ekrana gelecek. Peki, Masterchef’te son 4 kimler, çeyrek finale kimler kaldı? İşte Masterchef’te kalan yarışmacılar…

    Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Masterchef’te son 4 yarışmacı kim? Çeyrek final heyecanın yaşandığı Masterchef Türkiye’de son 4 yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef’te son dörde kimler kaldı? İşte detaylar…

    MASTERCHEF’TE SON 4’E KİMLER KALDI?

    Masterchef’te son 5’e kalarak ceket giymeye hak kazanan isimler geçen hafta Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan ve Esra olmuştu. Çeyrek final için bir yarışmacı veda edecekti. Son yapılan 3 turluk yarışmada en düşük puanı alan Sergen yarışmaya veda etti ve son 4’e yani çeyrek finale kalamadı.

    3 turun sonunda puan durumu şu şekildeydi:

    • Tahsin: 59
    • Hasan: 56
    • Barbaros: 55,5
    • Esra: 55,5
    • Sergen: 55

    Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?

    MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

    Sergen’in elenmesinin ardından Masterchef Türkiye’de çeyrek finale Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra kaldı. Çeyrek final Cuma ekranlara gelecek.

    Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?

    Masterchef’te Cuma günü yapılacak olan çeyrek finalin ardından yarışmacı sayısı 3’e düşecek ve yarı finale 3 yarışmacı ile girilecek. Yarı finalde de 1 yarışmacının elenmesinin ardından finalde 2 yarışmacı bu sezonun şampiyonu olmak için mücadele edecek.

    Düzenleyen:  - Medya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Masterchef Türkiye
    Haberler > Medya > Masterchef son 4’e kimler kaldı, çeyrek finale kalanlar kimler? Masterchef’te sona kalanlar, hangi yarışmacılar finale kaldı?
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