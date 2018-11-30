Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’la ilgili ‘protokol sıkıntısına’ formül aranıyor. AK Parti içinde, Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık yapmış birinin, belediye başkanı olduktan sonra protokolde bakan, milletvekilli ve hatta şu anda emrinde çalışan bazı bürokratlardan geriye düşmesinin doğru olmayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Bu kapsamda, AK Partili bazı hukukçular protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi. Bu formüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da iletildiği belirtildi. AK Parti kaynakları, Yıldırım’ın seçimlerden sonra ‘Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ yapılacağı iddiasının gerçekçi olmadığını dile getirirken, hem belediye başkanlığı hem de cumhurbaşkanlığı yardımcısının aynı anda yürütülmesinin ‘Etik’ açıdan da uygun bulunmayacağını değerlendiriyor. Bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor. Ancak AK Parti kurmayları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini hatırlatarak “Bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya da gerek yok. İdari bir kararla, yeni bir protokol düzeni getirilebilir. Sayın Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanı olsa bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacaktır. Gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılır” değerlendirmesi yaptı. Yıldırım’ın yapılan bu tartışmalardan rahatsızlık duyduğu, konunun kişisel bir talep gibi algılanmasına da tepki gösterdiği öğrenildi. Yıldırım’ın, üzerinde taşıdığı ‘Son Başbakan ve Meclis Başkanı’ sıfatının belediye başkanlığının gölgesinde kalmasını istemediği belirtiliyor. AK Parti kulislerinde ayrıca, sadece İstanbul protokolü için değil, tüm Türkiye’de yeni bir protokol düzenine gidilmesi, karşılama-uğurlama gibi seremonilere yeni bir düzen getirilmesi, bu tip uygulamaların gerekirse kaldırılması konusu da tartışılıyor.



‘ADAYLIĞINA KARŞI DEĞİLİM’

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yıldırım’ın adaylığına tepki gösterdiği iddialarından sonra Albayrak, Salı günü Yıldırım’ı ziyaret etmişti. Kısa süren ve çay sohbeti şeklinde geçtiği belirtilen bu ziyarette, Albayrak’ın, Yıldırım’ın adaylığına ilişkin kamuoyunda oluşan algının ve ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını dile getirdiği belirtiliyor.



SIZAN LİSTE DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da İstanbul’un ilçe belediye başkan adayları ile ilgili olarak Yıldırım’ın ‘görüşünün’ alınması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin İstanbul’un ilçelerine ilişkin kamuoyuna sızan aday isimleri konusunda Yıldırım’ın bazı değişiklikleri gündeme getirdiği belirtildi.

İSTANBUL'A AYRI TÖREN

AK Parti’nin henüz açıklanmayan ve Erdoğan’ın yurt dışı seyahati sonrasına bırakılan 21 ilden biri olan İstanbul için ayrı tören planlaması yapıldığı belirtiliyor. İstanbul’un en sona bırakılacağı ve Yıldırım’ın adaylığı ile birlikte İstanbul’un 39 ilçe belediye başkan adayının, diğer illerden ayrı bir programla açıklanacağı kaydedildi.

ATANMIŞLAR SEÇİLMİŞLERİN ÖNÜNDEN

Türkiye’de her ilin bir protokol listesi bulunuyor. Ankara’da ‘Başkent Protokolü’ listesine göre, büyükşehir belediye başkanı 42’nci sırada bulunurken belediye başkanın önünde garnizon komutanı, vali, üniversite rektörleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve başka bazı bürokratlar da bulunuyor. Diğer şehirlerde ise protokol listesi vali ile başlıyor, milletvekilleri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, Ekim 2016’da garnizon komutanları il protokolünden çıkarılmış, ancak daha sonra yapılan bir yönetmelikle yeniden protokole dâhil edilmişti. O dönemde, özellikle bölgede HDP’li belediyelerden kaynaklı bir sıkıntı yaşanabileceği gerekçesiyle il protokol listeleri garnizon komutanları dâhil edilerek yeniden düzenlenmişti. Daha önce devlet protokolünde 22’nci sırada yer alan milletvekilleri geçtiğimiz yıllarda yapılan değişiklikle illerde validen sonraya, devlet protokolünde ise 13’üncü sıraya, yani kuvvet komutanlarından sonraya alınmıştı. Protokoldeki bu sıralamalar nedeniyle; zaman zaman ‘Atanmışların seçilmişlerin önünde olduğuna’ dair tartışmalar yapılmış ancak bu tartışmalara kalıcı bir çözüm getirilememişti. Yıldırım’ın belediye başkan adaylığı ile yeniden başlayan bu tartışmanın, yerel seçimlerden sonra kalıcı bir çözüme kavuşturulabileceği belirtiliyor.