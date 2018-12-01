Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Ankara’da Mansur Yavaş ismi üzerinde İYİ Parti ile formül arayışı sürerken, İstanbul için isim sayısı 5’ten 2’ye düştü. CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları için yaptırdığı anketlerde Gürsel Tekin isminin ön plana çıktığı belirtiliyor. Diğer taraftan CHP kulislerine yansıyan bilgilere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklında ise Ekrem İmamoğlu ismi olduğu iddia ediliyor. Ancak İmamoğlu’nun parti tabanında ve diğer parti seçmenleri açısından tanınılırlığında problem olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan AK Parti’nin İstanbul’dan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı aday göstermesi hâlinde, ana muhalefet için “işlerin zorlaşacağı” yorumları yapılıyor.