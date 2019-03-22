Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir ve Kütahya’da partisince düzenlenen mitinglere katılarak, vatandaşlara hitap etti. Eskişehir mitinginde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan “Sabah akşam yalan söylüyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle: Buradan Eskişehir’den başlayarak bütün Anadolu’nun Nevruz’unu tebrik ediyoruz. İlk yerli otomobilimizi bu topraklarda ürettik. Ne yazık ki yerli ve millî olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi. Nuri Demirağ’ın başına gelenlerin en önemli sebebi CHP’nin kendisini rakip olarak görmesidir. Demir yolu inşaatlarının durdurulmasının sebebi milletimize bu hızlı ve konforlu aracın çok görülmüş olmasıdır. CHP zihniyeti Keban Barajı’na kurbağalara göl mü yapıyorsunuz diyerek karşı çıktı. Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz diyerek senelerce Keban Barajı’nı eleştirdi. Yavuz Sultan Selim’i yaptığımızda, Marmaray’ı yaptığımızda bu CHP zihniyeti hep karşı çıktı. Neden, yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor da ondan. Şimdi savunma sanayiinde hamleler yapıyoruz. Burada TAİ var. Uçaklarımızın ve helikopterlerimizin motorlarını yapacağız. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Dünyanın en büyük 10 projesinden altısını ülkemizde yapıyoruz. Her birini ayrı sabote etmek için ayrı çalışıyor. Ellerinde olsa savunma sanayiinde dışarıya bağımlı hâle getirecekler. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin verecek. Darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Ülkemizi ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi seçimleri bekliyor.

SABAH AKŞAM YALAN

Bay Kemal 17 yıldır ne yaptınız diyor, bu adam herhâlde bakar kör. Eskişehir’deki yatırımları senin belediyelerin değil biz yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu kazandırdık. Bu adamlar sabah akşam yalan. Bakıyorsun hâlâ benim CHP’ye gönül veren kardeşlerim bu yalancının peşinden gidiyor. Gelin CHP’yi bu adamdan kurtaralım. CHP de bugün Kandil’dekilerin hatırı, Gazi’nin hatırından çok daha fazla sayılıyor. HDP’li eş başkanlar bu karanlık ittifakın başarısı için Bay Kemal’den ve Hanımefendiden daha fazla çalışıyor. Bay Kemal ve Hanımefendi bir iki salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken HDP’li eş başkanlar Ankara, İstanbul büyükşehir adayları için sürekli propaganda yapıyor. Eş başkanlar postayı koyuyor. Bay Kemal’le Hanımefendiye haddini bildiriyor. İslam karşıtlarının ağzı ile konuşanlar İstanbul’u, Kudüs’ü, Gazze’yi, Filistin’i savunabilir mi? Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil’i, Sincar’ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. İçeride de dışarıda da yedi düvel birleşti, 31 Mart seçimlerinden alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor.

ETİ’YE YENİ ÜRETİM BANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eti Fabrikasını ziyaret ederek, yeni üretim bandının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Fabrikadaki çalışmalar hakkında ETİ Gıda ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Firuzhan Kanatlı’dan bilgi alan Erdoğan, işçilerle de bir süre sohbet etti.