Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun gayriahlaki bir durum olduğunun altını çizen Yıldırım “Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekânda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne manaya geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

Yüz yüze görüşme konusunda İsmail Küçükkaya’dan kendisine bir talep gelmediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

Yüz yüze değil, telefonda görüştüm. Ancak bana yüz yüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Orada da genel yayında başarılar diledik, o kadar. O detaylar çok uzun. Onlara girmeyeyim. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra İsmail Bey’i aradım, tebrik ettim. İkinci görüşme de İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri, böyle karar vermişti. Ancak beklediğim telefon gelmedi. Bizim arkadaşlarımız dedi ki, ‘İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?’ Yok, dedim. Tekrar kendisine bilgi verildi. Onun üzerine beni aradı. Olay budur. Burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi niçin kamuoyundan gizlediniz? Moderatör Küçükkaya, ‘İki-üç dakika bu görüşme sürdü.’ dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum.

Binali Yıldırım, Selahattin Demirtaş’ın İmamoğlu’na destek isteyen Tweet’leriyle ilgili de şunları kaydetti: Bunu CHP adayına oy veren İYİ Partili, milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. ‘İmamoğlu’na oy verin’ çağrısı dışında ‘HDP’siz hiçbir şey güzel olmaz.’ diyor. Yani, ‘Biz size oy vereceğiz ama siz de bizi unutmayın’ demek istiyor. Bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.