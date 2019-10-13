Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mücadele verdiğini ifade eden Akar “Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız” dedi.

ABD NOKTASINI VURMADIK

PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait doçka uçaksavar monteli aracın, havadan vurulmasının ardından sosyal medyada “ABD askerleri hedef alındı” şeklinde yalan haberler yapılmıştı. Pentagon yetkilisi de, ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Millî Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir” denildi.