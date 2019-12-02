Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tespit edilen 5 bin 149 ByLock kullanıcısının bin 387’sinin kamuda çalıştığına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Matruşka gibi, açıyorsunuz, bir daha açıyorsunuz, her birinin içerisinden birtakım sonuçlar üretiyorsunuz.” dedi.

Kanal 7’de gündemi değerlendiren Soylu, FETÖ’nün sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda bir istihbarat örgütü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

ÇÖZÜLECEK DAHA ÇOK HAT VAR

ByLockları taradıktan sonra elinizde henüz çözemediğiniz 5 binlik, 10 binlik, 15 binlik, 20 binlik, 25 binlik bir hat daha var. Bu sefer onun üzerine gitmeye başlıyorsunuz ve onu çözüyorsunuz. Bylock 3,5-4 yıl önce tespit edildi. O zamandan bu zamana bizim kabiliyetlerimiz de gelişti. Yeni tespit ettiklerimizi eski soruşturmalara ilave edip devam ediyoruz.

FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini vurgulayan Soylu “Almanya’da olduğunu teyit eder misiniz?” sorusu üzerine “Bize kalsın” karşılığını verdi.

YENİDEN YAPILANIYORLAR

FETÖ konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Soylu, Türkiye üzerinde yeniden iç yapılanmaya yönelik atak yapacaklarını beklemediğini ancak birçok ülkenin bu sistemden çıkar bekledikleri için ufak tefek denemeler olabileceğini anlattı.

AYM GİBİ BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİM

Soylu “Bir kişi mahkemeden beraat almışsa görevine niçin dönemiyor?” sorusuna şöyle cevap verdi: 500 bini aşkın insanla ilgili adaletin ve mahkemenin karşısına çıkardık. Elbette ki güvenmeyeceğim. Herkes devletin içine girmek zorunda mı? Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbeyle, bir terör eylemiyle karşı karşıya kalmış, devlet temkinli olmayacak mı? Her şeye Anayasa Mahkemesinin gözüyle bakıyor değilim, kimse kusura bakmasın. İçişleri Bakanı olarak biz 15 Temmuz’u unutmadık.