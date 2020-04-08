AK Parti Sözcüsü Çelik:"Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
08.04.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik,
694867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/694867.aspx
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