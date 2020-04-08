Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Yakın coğrafyamızda mazlum halkların kanına giren her kirli projenin, her işin içinde PKK. Terör tarihinin gördüğü en insanlık dışı örgütlerin başında geliyor. Türkiye’nin bu terör örgütüne karşı verdiği mücadele sonuna kadar haklı bir mücadeledir."