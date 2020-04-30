Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin ABD’ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi. Erdoğan “Sayın Başkan, Değerli Dostum” ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte krize sebep olan Covid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti. Covid-19’un müşterek çabalarla yenileceğine güvendiğini, bu krizle mücadeleden edinilen dersler ve geliştirilen yeni imkânlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleneceğine inandığını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD’nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum.

POTANSİYELDEN İSTİFADE ETMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası süreçte iş birliğinin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmenin son derece önemli ve yararlı olacağına inandığını vurguladı. Erdoğan, mektubu şöyle tamamladı:

Salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin sağladığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI ABD'YE ULAŞTI

Türkiye’nin, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD’ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askerî kargo uçağı bu ülkeye ulaştı. Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssüne inen uçağı, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı. Uçaktan indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Hazreti Mevlâna’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır” sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yardımlar için Türkiye’ye teşekkür etti. Pompeo “Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar” dedi.