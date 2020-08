Türkiye Gazetesi

AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşanan gerilime dikkat çekerek Batı Trakya’daki Türklere saldıranların hesabını vereceklerini belirtti. Hayata geçirdikleri her reformda karşılarında her defasında CHP’yi ve ortaklarını bulduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Darbe dönemlerinin insanımızın gönlünde bıraktığı izleri temizlemek istedik, karşımızda vesayetçi CHP’yi bulduk. 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediyesine sığınanlar, milletin direnişine ‘kontrollü darbe’ iftirası atanlar her defasında kaybettiler, karşılarında bizi buldular. 19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz" dedi.

TOPRAKLARDA GÖZÜMÜZ YOK

“Kimse kendini dev aynasında görmemeli, şov peşinde de koşmamalı” diyerek Yunanistan ve Rum yönetimini hedef alan Erdoğan, konuşmasının büyük kısmını bu hadiseye ayırdı. Erdoğan şöyle konuştu: Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları hem iç politikada hem dış politikada bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. CHP’de kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle millî bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzı ile konuşmayı tercih etmiştir. Akdeniz’de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum, Yunan zihniyetidir. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak, hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

ASLA GERİLİM ARAMIYORUZ

Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan, hak ve hukuku çiğneyen hiçbir girişim ve anlaşmanın başarı şansı yoktur. Oruç Reis’in pazartesi günü başlattığı çalışma Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye Petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Oruç Reis gemimiz bölgede 23 Ağustos’a kadar sismik araştırma faaliyetlerini yürütecektir. Doğu Akdeniz’de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ile hareket edilirse herkesin hakkını koruyan, kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz. Buradan AB’yi de uyarıyorum. Biz sadece adalet, hakkaniyet istiyoruz.

TACİZE ANINDA CEVAP VERDİK

Akdeniz’de sismik arama yaptığımız bölgeye dün Yunanistan tarafından gönderilen fırkateynler Oruç Reis'i taciz etmeye kalkıştı. Gemiyi korumakla görevli fırkateynlerimizden biri, tacizi engelledi. Yunan basınına göre; tacize kalkışan Limnos adlı Yunan fırkateyni engelleme sırasında ciddi hasar görüp tamir için Yunanistan'a götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki konuşmasında bu konuya değinerek şunları söyledi: Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Buradan Yunanistan’ı Türkiye’nin hak ve hukuklarına riayet etmeye tekrar davet ediyorum. Kendilerine 'Bak bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz.' dedik ve bugün (dün) ilk cevabı aldılar.

Bu arada Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BAKANLAR TAM KADRO ORADAYDI

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümüne davet edilen partililer, salona korona virüs tedbirleriyle alındı. Salonda sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuldu. Ayrıca, davetlilere ‘Yeni Türkiye Vizyonu-Dünya 5’ten Büyüktür’ kitabı, eşarp ve kıravat hediye edildi. Erdoğan’ın konuşması öncesinde Uğur Işılak, Dombra şarkısını söyledi. Bakanlar da tam kadro programa katıldı.

KARDEŞLİK GEREĞİ LÜBNAN'DAYIZ

Beyrut’ta yaşanan patlama ve Türkiye’nin yardımları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Başbakanlığım zamanında Sayda’da bir hastane yaptık. Maalesef mezhebî bazı taassup sebebiyle o günden bugüne hastanedeki bütün araç gereç; paketlerin, sandıkların içinde duruyor, hastane hizmete hâlâ açılmadı. Şimdi sözünü aldık. Kendilerine de söyledik. Gerekirse biz size doktorlarımızı da bir süreliğine göndermek suretiyle burada doktor yetiştiririz. Birileri gibi bizim derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil, ezelî ve ebedî kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan’dayız. Macron falan, bunların derdi; tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz İslami ve insani görevimizi yerine getiriyoruz.

EĞLENCELERE ARA VERİN

Koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlere değinen, temizlik, maske ve mesafe konusuna temas eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyi çenesinin altına takanlara dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Erdoğan “Doktorlarımız bu salgının üstesinden gelmek için büyük çabalar sarf etti, sarf ediyorlar. Ambulanslarımız, her an seferberlik hâlinde. Ama halkımız da artık bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlencelere ara verin. Herhâlde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır. Bunları yapmayalım, aileleri üzmeyelim” dedi.