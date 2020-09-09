Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve İran diyaloğunun birçok bölgesel meselenin çözümünde belirleyici role sahip olduğunu kaydeden Erdoğan "Salgının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." dedi. Ruhani de "İki ülkeye yönelik düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu komplolara karşı dostluk ilişkilerimizi takviye etmeliyiz" dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiride, PKK/PJAK ve bölgedeki bütün terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğine dikkat çekilerek "Ortak sınırlarda bulunan PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı sonuç odaklı iş birliği amacıyla, ortak operasyonlar dâhil, eş güdüm içinde adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır" denildi.