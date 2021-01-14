Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen İBB Meclisinde soru önergesini sunan Çakır, İSPARK'da kurumsal satış müdürü olarak görev yapan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ın büyük baskı neticesinde işten ayrıldığını söyledi. Yıldırım'ı 10 yıl boyunca İSPARK'da kurumsal satış müdürlüğü yapan ve 2 üniversite mezunu, 2 yabancı dili olan, liyakat sahibi bir yönetici olarak tanımlayan Çakır, önergesinde şu ifadelere yer verdi: 15 Temmuz Gazisi Kürşat Yıldırım'a İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır tarafından sözlü olarak 'Seninle çalışamayız' dendiği doğru mudur? Kadrosu Müdürlük olan Yıldırım'ın kadrosunun Yönetim Kurulu kararıyla uzmanlığa dönüştürülmesi hangi ideolojik motivasyon ile yapılmıştır, bu hak mıdır? Her fırsatta liyakatten söz eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanının mobing, yıldırma ve bu gibi tavırlarla işten çıkarmalardan haberi var mıdır? Yıldırım'dan boşalan müdürlük makamına gelen kişinin Genel Müdür Murat Çakır'ın yeğeni ya da kapı komşusu olduğu iddiası doğru mudur? Önerge ile ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır ise İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'la görüştüğünü belirterek, "İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, kendisiyle bire bir görüşüp kendisine danışmanlık teklif etti. Kürşat Bey ise kendi isteğiyle çalışmayı bırakacağını söyledi" dedi. AK Partili Çakır ise Özbakır'a cevap vererek, "Dediği doğru ise gazimizin kadrosu neden müdürlükten uzmanlığa düşürüldü" diye konuştu. Soru önergesi oy birliği ile başkanlık makamına havale edildi.