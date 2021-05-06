Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AB Komiseri Ylva Johansson 7 Mayıs'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edilecek olan Johansson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart mutabakatının tüm yönlerinin ele alınması bekleniyor.