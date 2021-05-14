Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya Başbakanı Kurz'un "İsrail'in yanındayız" mesajına tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta" diyen Kalın, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerine yer verdi.

AVUSTURYA BAŞBAKANI KURZ PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

İsrail ile dayanışma işareti olarak başbakanlık binasının çatısına İsrail bayrağı çektiklerini belirten Kurz, "İsrail'e yönelik terör saldırılarını mümkün olan en sert şekilde kınıyoruz. Hep beraber, İsrail'in tarafındayız." paylaşımını yaptı.

Avusturya devlet binasında İsrail bayrağı! Avusturya Başbakanlığı idari merkez binasının çatısına, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayrağı çekildi.