Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme anayasa çalışmalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"128 madde üzerinde çalışma var"

"Anayasa çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Detaya girersem Cumhur İttifakı’ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum. Şuanda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz değerlendirme yapacak 128 madde üzerinde. Bundan sonra çıkartılması gereken, ilave edilmesi gereken maddeleri aramızda konuşacağız, tamam dediğimiz anda ben de Devlet Bey’e bunu şahsım ve heyetim olarak taktim edeceğiz."

"Bu çalışma Cumhur İttifakı’nın bir ortak çalışması olacak"

"Birlikte yapacağımız bu çalışma Cumhur İttifakı’nın bir ortak çalışması olacak. Bununla birlikte ne gibi ilaveler yapabiliriz, ne gibi eksikler var, anayasanın yaşam koşullarımıza giren inisiyatiflerinde ne gibi çıkarımlarda bulunabiliriz... Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızın içinde anayasa hukuku ile iç içe olan arkadaşlarımız var, sosyologlar var, psikologlar var, tarihçiler var. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Onun için de adeta anayasa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu konu ile ilgili olarak ta en geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım. Bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı Cumhur İttifakı’na bunu ulaştıralım."

"Dağdaki PKK’lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız"

Muhalefetin sistem eleştirilerine ilişkin konuşan Erdoğan, “Millet İttifakı neyi neyle yapacak, kimi kimle bir araya getirecek veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak, düşündürücüdür. Bunların anayasa metni hazırlığında millilik olmayacak, yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK’lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız, o PKK’nın uzantılarıyla mı bir anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman milli, yerli bir boyutunun olması şarttır. Bu millet kendisi için milli ve yerli bir anayasa ister. Gayri milli istemez. Bunu da zaten çalışmalar esnasında görmek mümkün olacak. dedi.

Avaşin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, 8 PKK’lı hava harekatıyla terörist etkisiz hale getirildi.

"Yeni sistem sayesinde korona virüs salgınında biz hızlı kararlar aldık"

"Ülkemiz önce AK Parti ile ardından da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte devlet idaresine istikrarı getirdi. Uluslararası alanda hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış olduk. Yeni sistem sayesinde son asrın en büyük sağlık krizi olan korona virüs salgınında biz hızlı kararlar aldık. İstanbul’daki Atatürk Havaalanı’nın içinde biz bin 8 odalı hastaneyi kurduk ki, uçak oraya inecek, 5 dakikada oradan bin 8 odalı hastaneye gelecek. Ameliyathaneleriyle, her şeyi ile mükemmel. Bir de Sancaktepe’de hastane yaptık. Bunlar 45 günde yapıldı"

"128 milyar dolar nereye gitti" açıklaması

“128 milyar dolar nereye gitti?” eleştirilerine de cevap vererek, “Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Bunların hesabı kitabı yok, ne hesaptan anlarla ne kitaptan. Bu kadar alt yapı, üst yapı yatırımları, bu süreç içinde geçirdiğimiz depremler, felaketler... Düşünün bu süreçte bir Van depremini, Bingöl depremini geçirdik. Bu harcamaları nerden yaptınız diye soran oldu mu? Son zamanlarda Elazığ, Malatya, İzmir, hiç soruyorlar mı bu paraları nereden buluyorsunuz? Alt yapısı olmayan bir ülkenin üst yapısı her an tehdit altındadır. Alt yapı ile işe başlayacaksınız ki, tehdit miktarını azaltasınız."

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar yalanı CHP'ye servis edildi Kanal İstanbul projesini desteklemesi nedeniyle CHP'liler tarafından linç edilen Hulki Cevizoğlu, 128 milyar dolar yalanının CHP'ye servis edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu aday olacak iddiası

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin sorulması üzerine Erdoğan, ”Hayırlı olsun” diye cevap verirken, adaylık tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bizim sahada böyle bir tartışma, böyle bir adım yok. Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde bu husustaki karar belli. İttifakın bir diğer ortağı olan MHP’de de Sayın Bahçeli kararlarını başından itibaren açıkladı. Bu dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta, onlar ne yaparsa yapsınlar, bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Yeni anayasa diyoruz. Yeni anayasa ile ilgili ne gibi çalışmalar ortaya koyacağız. Biz yeni anayasa çalışmamızı neticelendirip, bunu Sayın Bahçeli ve ekibine taktim edeceğiz. Birlikte yapacağımız çalışma ile ülkemizdeki diğer siyasi partiler ve STK’larla paylaşacağız. Sonra da milletimizle paylaşacağız. En ideale ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Bu alanda malum, tecrübemiz var.”