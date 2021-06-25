Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin muhakkak surette sivil anayasaya kavuşması gerekiyor. Bu dönemde siyasette görev yapan herkesin, gelecek nesillere bir borç olarak yeni anayasa meselesini hayata geçirmesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.

NATO'YU ANLATTI

NATO toplantısıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, Malezya’da Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülham Abushanab ile ilgili şunları kaydetti: “Bunların hepsinin hâlâ kafalarının arkasında o yasak var. Biz bunun önünü açtık. Bizim Meclis’te başörtülü kadın vekillerimiz var. Fatma, kendisini yetiştirmiş bir kızımız. Trump Fatma’ya ‘Sen böyle konuşmayı nasıl öğrendin?’ dedi. Fatma da ‘Ben Teksas’ta doğup büyüdüm’ diye cevap verdi. Ben de ‘Bir lisana hâkim olan tercüman çok önemli’ dedim. Biden da çok şaşırdığını ve çok güzel konuştuğunu söyledi.”

Erdoğan'dan Biden'a: S-400 konusunda geri adım atmayız Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok. Bunları da Sayın Biden'la çok açık, net konuştum" dedi.

Terzioğlu: Biden, Türkiye’nin öneminin farkında Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’de yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.