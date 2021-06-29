Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı” ifadelerine verildi.

Faillerin serbest kaldığı Elmalı davasında bakanlıktan açıklama Antalya'da iki çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması büyük tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara psikolojik destek verildiğini belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" dedi.