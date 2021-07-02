Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Numan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: Yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, bizi en düşük gösteren anketlerde bile AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle arasındaki puan farkı 10-12, hatta 15 puandan daha fazla. Dolayısıyla AK Parti açık ara birinci parti olmayı sürdürüyor ama bu yetmez. Fildişi kulelerde oturarak siyaset olmaz. Milletimizin içerisinde, gönülleri onarmak, gönüllerde yer alabilmek önemli. Pandemi şartları dolayısıyla halkla araya mesafe konmuş olabilir. Hızla bunları aşmak ve gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız. Cumhurbaşkanı’mızın, milletvekilleriyle toplantılarının ana amacı da budur.

Kritik '15 Temmuz' yetkileri uzatılıyor FETÖ ihraçları, 12 günlük gözaltı süresi ve TMSF’nin kayyum atama yetkisi 31 Temmuz'da son buluyor. Terörle mücadele kapsamında önemli bir kilit noktası olan bu düzenlemelerin süresi uzatılacak.