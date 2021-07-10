Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas’ı bugün Vahdetin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında görüşme, kısa süre önce başladı.

FİLİSTİN'DEKİ SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Görüşmede, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan ile Abbas arasında ayrıca, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kürtçe destek pankartı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Diyarbakır ziyareti sırasında açılan destek pankartı ilgi çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki durağı Kahramanmaraş Programı dolayısıyla Diyarbakır'da çeşitli etkinliklere katılan ve halkla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki durağının Kahramanmaraş olduğu öğrenildi.

Erdoğan'dan çözüm süreci açıklaması: Biz sonlandırmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, çözüm süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, sürecin kendileri tarafından değil, HDP'nin art niyeti, gizli gündemlerinin sonlandırdığı belirtti.