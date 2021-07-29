Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.

"HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

BErdoğan, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Yangın oteli sardı, müşteriler deniz yoluyla tahliye ediliyor Ciğerimiz yanıyor! Türkiye'yi kahreden yangınlar devam ediyor, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde alevler otel bölgelerine doğru ilerledi. İşletmeler müşterilerini deniz yolu ile tahliye etmeye başladı, işte son durum...

Bakan Pademirli: 20 yerde yangın var Türkiye'nin birçok yerinde çıkan peş peşe yangınlar ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 17 ilde çıkan 58 orman yangınının 38'inin söndürüldüğünü söyledi.