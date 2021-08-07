Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yle İstanbul'da görüştü. Erdoğan-Dibeybe görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı şekilde baş başa gerçekleşirken, 1,5 saat

sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havada 20 uçak var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında koronavirüs pandemisi, orman yangınları ve gündeme dair diğer konularla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan; "Bu ülkede muhalefet ayrı türlü bir sizinle mücadelenin içerisinde. 'Burada niye uçak, helikopter yok' gibi bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle 20'ye çıktı. 51 helikopter var. 9 İHA var. Bunlar devrede, çalışıyor. 850 arazöz var." dedi.