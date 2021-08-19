Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri’nin Polonya Hava Kuvvetlerine ait Malbork Hava Üssü’nde eğitime katıldığı belirtildi.
POLONYA’DA EĞİTİM UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİ
Açıklamada, “NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında, Polonya’ya ait 5 adet Mig-29 uçağı ile Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet F-16 uçağı, ortak planlanan Birleşik Hava Operasyonu (COMAO) eğitim uçuşlarını gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı.
Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'e radar üssü Türk Hava Kuvvetleri, Trabzon’un Of ilçesinde radar üssü kuracak.
Türk Hava Kuvvetleri’ nden ihraç edilen 19 personelden 15'i yakalanarak gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca , operasyonel hat kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ nden ihraç edilen 19 personel hakkında verilen gözaltı arama ve el koyma kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir, Çanakkale) operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 4 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir.
Bakan Akar: Türk Hava Kuvvetleri dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasındadır Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “1 Haziran 1911’de kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilham alan Türk Hava Kuvvetleri, bugün üstün bir hava teknolojisine kavuşmuş ve bu ileri teknolojiyi kullanma kabiliyetine sahip, yüksek eğitimli, nitelikli personeliyle dünyanın önde gelen hava kuvvetleri arasında yerini almıştır” dedi.