Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’da “Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu “O Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi göreve iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu “Haksızlığa hukuksuzluğa birisi uğrarsa beraber sahip çıkmak zorundayız. Mesleği bulunduğu konum ne olursa olsun haksızlığa uğradıysa o haksızlık karşısında ortak ses çıkarmak zorundayız. O zaman bir siyaset kurumu olarak görevimizi yapmış oluruz” şeklinde konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELEDE MUĞLAK DİL

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, bazı yargı mensuplarınca “FETÖ ile mücadeleyi akamete uğratacak bir çıkış” olarak değerlendirildi. Siyasetin FETÖ ile mücadelede muğlak bir dil kullandığının altını çizen yargı mensupları, şöyle konuştu: “Bu söylemlerin gelecekte iki türlü sonucu olacaktır. Birincisi FETÖ ile mücadele biter. İkincisi, bu mücadelede hatalı ihracı olanlar ‘ilerde siyaset kurumu zaten bunu çözecek’ beklentisi içine girer. Hâkimler de ‘Ben risk almayayım, elimi taşın altına koymayayım” diyebilir. Bu bakış açısı, mağduriyetlerin uzamasına yol açar, her iki hâlde de bunun ağır sonuçları olacaktır.”

Kılıçdaroğlu, BBC’nin bile yalanladığı iddiayı tekrarladı BBC “Türkiye’ye mülteci merkezi kurulacak” haberini yalanlamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı iddialarını sürdürmeye devam etti.

ABD Kılıçdaroğlu’nu yalanladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Afgan göçmenler konusunda pazarlık yapıldığı iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden geldi.