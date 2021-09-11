Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde, Türkiye’nin 81 ilinden gelen gençlerle bir araya geldi.
Gençlerle sohbet programı sırasında Erdoğan’a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiirini dinletildi.
ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Annesi Tenzile Erdoğan’a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam’ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler beğeni topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri anma programında ikiz şehitlerin babası konuşurken gözyaşlarını tutamadı.