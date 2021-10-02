Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler son dönemde yeni bir sürece girdi. İki ülke arasında ilişkilerin gelişmeye başladığı bu dönemde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin MBC Mısır televizyon kanalına yaptığı açıklama dikkat çekti. Programa telefonla bağlanan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, konuşmasında Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine değindi.

“İLİŞKİLERİMİZ GELİŞME GÖSTERİYOR”

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme katettiğini söyleyen Bakan Şukri, "İlişkilerimiz gelişme gösteriyor. Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var." diyerek Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

“FORMUL ARAYIŞINDAYIZ”

İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti. Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti.

TÜRKİYE- MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor, iki ülke dışişleri bakanları arasında kısa görüşmeler gerçekleştirilirken Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. İlişkiler Mısır’ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyetin 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmasıyla gelişme kaydetmişti.

Türkiye ve Mısır arasındaki istişareler sürecek Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu tamamlandı. İlave adımlar atılması ve istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı.