Türkiye Gazetesi

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarının gölgesinde sıkı bir ittifak pazarlığı var. Liderlerin genel merkez yollarını aşındırdığı bu günlerde 6 siyasi partinin kurmayları da art arda toplantılar yapıyor.

HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.



Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti

HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıkladığı ilkelerde ise terörle mücadelenin durdurulması yer alıyor. Pervin Buldan söz konusu ilkeleri açıklarken, "Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine diyalog ve müzakere seçenekleri düşünülerek adım atılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

HDP, hiçbir ittifakta yer almayacakmış! Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, elini güçlendirmek için “Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok” açıklamasını yaptı. Ancak kapıyı tam olarak kapatmayan HDP, ortakları CHP ve İyi Parti’den 2023 seçimleri öncesi ve sonrasına dair beklentilerini de sıraladı.

Millet İttifakı’nda HDP krizi büyüyor Kulislerde, HDP’nin Millet İttifakı’ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor.