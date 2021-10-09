Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye ile olan Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatması kararı Türkiye’den tepkiyle karşılandı. Biden, eski Amerikan Başkanı Donald Trump’ın hem Suriye’deki hem de Suriye’yle ilişkili durumların, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ''Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'' uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlattı.

BİDEN’IN MEKTUBU

Biden bu durumun 14 Ekim 2021’den sonra da devam etmesine karar verdiğini söyleyerek mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN BİDEN’A TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Biden’ın Türkiye’ye yönelik suçlamalarına tepki göstererek "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD, kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Amerikan yönetiminin Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemediğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca, ABD'nin Suriye'yi bölmede çalışan terör örgütüne destek verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a 'sömürge' resti: Söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırgan ve suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Macron'un Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. " diye konuştu.