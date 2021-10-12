Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, M5 Dergi’ye verdiği röportajda gündemi değerlendirdi. Bakan Soylu, Türkiye’nin vesayetten kurtulmaya çalıştığını ancak vesayetin medya, sermaye ve sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Soylu, her alanda terör örgütlerine baskı kurduklarını, insansız hava araçlarının da bu mücadeleye katkı sunduğunu bildirdi.

"GİRİLEMEYEN NE KADAR BÖLGE VARSA GİRDİK"

Terörle mücadele kapsamında “Girilemez” denilen yerlere girildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

“Girilemeyen ne kadar bölge varsa Muş’ta Şenyayla, ‘Girilemez,’ nasıl girilemez? Tepesine çöktük... İlk önce Kato Dağı ile başladık. Oradan elde ettiğimiz moralle o girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık.”

Soylu, bu operasyonların tamamının moral, lojistik, yüksek teknoloji, devlet gücü ve topyekûn koordinasyonla sağlandığına işaret etti.

Soylu, Afgan göçmeler konusuna da değinerek “Taliban yönetimi gelene kadar yakaladığımızın yüzde 80’ini Afganistan’a geri gönderdik” dedi.

"FETÖ'YÜ ADIM ADIM TASFİYE EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığının terörle mücadelesinin emperyalist odakların vesayeti sürdürme çabalarını boşa çıkardığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük vesayet sistemlerinden bir tanesi olan FETÖ’yü adım adım tasfiye ediyoruz. Terör örgütlerini operasyonlarla tasfiye ediyoruz. Bir taraftan belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden terör örgütlerine aktarılan kaynakların önünü kesiyoruz.”

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