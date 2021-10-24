Türkiye Gazetesi

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı. Konuya ilişkin bir tebrik mesajı yayınlayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Özbekistan’da gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

"ÖZBEKİSTAN'IN İSTİKRAR VE REFAHINA ÖNEM VERİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Özbekistan’da 24 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan’la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Özbekistan'a bağımsızlık hediyemiz Özbekistan'ın 30. Bağımsızlık Günü dolayısıyla inşa edilen Bağımsızlık Anıtı, Özbek halkının 3 bin yıllık köklü tarihinin izlerini taşıyor.

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