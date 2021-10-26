Türkiye Gazetesi

ABD başta olmak üzere 10 büyükelçi, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için skandal bir çağrıya imza atmıştı. Bildiriye tepkiler gecikmemiş, konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiride imzası olan büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edileceklerini söylemişti. Erdoğan'ın restine karşılık 10 büyük elçi geri adım atarak Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını açıkladı. Söz konusu adımın ardından Ermeni lobisi rahatsızlığını ifade ederek ABD'ye tepki gösterdi.

"VİYANA SÖZLEŞMESİNE RİAYET EDECEĞİZ"

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine riayet etmeyi teyit eder' denildi. ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağını dile getirmesinin ardından diğer büyükelçilikler de benzer açıklamayı yayınladı. Geri adım sonrası Ermeni lobisi, adeta çılgına döndü.



"BURASI LİSE SINIFI DEĞİL"

ABD büyükelçisinin öncülüğünde gerçekleşen bu bildiri sonrası Amerika'da sıkı bir Türkiye düşmanlığı yapan Ermeni lobileri çilden çıktı. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye Türkiye tavrını netleştirmesi yönünde çağrı yaparken F-16 üzerinden hastag açıp şu ifadeleri kullandı; "Ülkeler kodlu iletişim kurmamalıdır. ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikası net olmalıdır. Burası bir lise sınıfı değil. Amerikan netliğinin zamanı geldi. Eylemler, sadece kelimeler değil. Türkiye'ye jet yok."

10 ülkenin Osman Kavala bildirisine tepki! Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 büyükelçiliğin Osman Kavala ile ilgili yayımladığı bildirgeye Türkiye'den tepki geldi. ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.