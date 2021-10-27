Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan birinin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumunda bu isimlerin adaylıklarına karşı çıkmayacaklarını bildirdi.

İmamoğlu ve Yavaş’ın anketlerde iyi gittiğini kaydeden Akşener “63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar ‘o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek?’ mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e 'Fatih' tepkisi MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar, ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler: İmamoğlu acımızı paylaşmadı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, Diyarbakır’a bir açılış için gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, kendilerini görmezden geldiğini söyledi.