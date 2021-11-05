Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ve pazar ziyaretinde bulundu. Daha sonra il merkezinde partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden İnce, 1990 yılında askerliğini Tokat'ta yaptığını söyledi. 5*5/888Meclis'te partisinin milletvekillerinin sınır ötesi operasyon tezkeresine "evet" oyu verdiklerini anlatan İnce, şunları kaydetti: Neden 'evet' oyu verdik? Ya görmüyor musunuz? Yunanistan Amerika ile bir olmuş, bizi batıdan sıkıştırıyor. Dedeağaç'ta, Larissa'da, Girit'te üsler kurmuşlar. Nükleer silahlarla bizi tehdit ediyorlar Fransa ile. Türkiye'yi bu şekilde sıkıştırmışlarken biz güneyimizi PKK'ya mı bırakacağız? Tabii ki bırakmayacağız ama ana muhalefetin kafasındaki bu karışıklık ne yazık ki memleketin önünde engel olarak duruyor. Biz bu milletle barışık, kafası net olan, memleketi aydınlığa çıkarmak isteyenleriz. Allah'ın izniyle birinci parti olacağız bu seçimde. Seçim döneminde kara ittifaklarla filan hiç ilgilenmiyoruz.



"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Muhalefet, bir gün tezkereye 'evet' diyor. Öbür gün 'hayır' diyor. Bir gün tezkereye 'hayır' dediğinde, öbür gün Kandil'i bombalıyor. Kafası karışık bir muhalefet var. Bizim kafamız karışık değil, net. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İster PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ... Kimse, hangisi ise bizim için hiç fark etmez. Biz herhangi bir konuda ilkeselliğin dışına çıkmıyoruz. Buradan bugün 3 puan alırız, 5 puan oy veririz... Böyle bir derdimiz yok. Memleket için doğrusu ne ise onu yapacağız.



Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Gel ekranda hesaplaşalım Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yine CHP'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na sitem eden İnce " Partinin onurunu kurtardım ya. 20 senedir geçemediğiniz yüzde 30'u geçtim başka ne kötülük yaptım ben size" dedi.



CHP’de bir Muharrem İnce istifası daha CHP Yalova Merkez İlçe Yöneticisi Erkan Balıkçı, partisinden istifa ettiğini ve Muharrem İnce’yi desteklediğini açıkladı.