Türkiye Gazetesi

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları: İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üstü düzey platform bu. İlişkilierimizi kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Bir zirve takip mekanizması kuracağız. İkili ticaret hacmimiz daha şimdiden önceki yılın rakamlarını yakaladı. 20 milyar dolarlık hedefimizi henüz yakalamadık. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum. İspanyol bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

600'den fazla şirketin Türkiye'deki yatırımlarından memnuniyet duyuyor, daha fazla yatırım çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve ispanya Avrupa güvenliği için stratejik konumu olan iki NATO müttefiktir.

Birçok NATO ülkesi, buradaki Patriot'larını götürürken İspanya bunu yapmamıştır. İspanya'nın bu tutumunun, diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Ülkelerimizin potansiyeli ile sanayi alanınındaki iş birliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ilişkileri de görüştük. Avrupa Birliği'nin artık çalışmalarını hızlandırması ve somut adımlar atması gerekiyor. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Gümrük Birliğini Anlaşmasının güncellemesi ve vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanımlanması çalışmalarına başlanmalıdır. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan İspanya önemli yük üstlenmiştir. İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli destekleri sürdürmesinin tüm taraflar tarafından faydalı olacağına inanıyorum. Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.

SORU - CEVAP

(Uçak gemisi) İlk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekli olanı bundan sonra yapacağız. Değerli dostum ile mutabıkız. Bununla beraber belki denizaltı yapımı da gündem de olabilir.

(Koronavirüs aşıları) Aşılama konusunda iyi durumdayız. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız TURKOVAC da piyasaya sürme durumu söz konusu. Bizim bunu da hallettikten sonra aşı konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere de yardım etmeye devam edeceğiz.

(İstanbul Sözleşmesi tartışması )Kesinlikle iktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Bu dönem içinde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi dirhun etmektedir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak gidiyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Atmaktayız, atacağız.

Biz İstanbul Sözleşmesini tamemen gündemimizden çıkardık. Biz bu sözleşme ile atılacak adımları, kendi gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine leke gelmesine müsaade etmeyiz. Bizde aile kavramı çok kutsaldır.

(S400'ler) S-400 konusundaki konuda, Rusya ve Türkiye detay açıklama yapmama üzerinde biz mutabık kaldık, Bu tarz açıklamalar girmiyoruz. Bu aramızdaki hasassiyetitir.

İSPANYA HÜKÜMET BAŞKANI PEDRO SANCHEZ'İN AÇIKLAMALARI

Salgın bizi çok etkiledi. Elbette ticari işbirliğimizi eski seviyelere dönmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi Akdeniz'in iki ucuyuz. Birbirimizden turist alıyoruz, kültür ilişkilerimiz var. İspanya ve Türkiye ikili ilişkileri olağanüstü bir düzeye ulaştı. Bugün 6 yeni belge imzaladık. Doğal afetler ile ilgili gibi meselelerle ortak mücadele edeceğimize dair belgeler de bunların içinde.

Öte yandan İspanya ile görüşmede, Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar yer aldı.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ilk toplantısı, 5 Nisan 2009'da İstanbul'da yapılmıştı. İki ülke arasındaki son zirve ise 24 Nisan 2018'de Madrid'de gerçekleştirilmişti.