Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namusudur. Meseleleri geniş açıyla ele almak önce siyasi partilerin sonra herkesin sorumluluğudur. Birbirimizi suçlamak Türkiye'ye yapılacak en kötü zulümdür. Saldıran, tuzak kuran, zehir saçan ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları milletimizin malumudur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"Her tavizin sorunların daha da karmaşıklaşmasına hizmet edeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Bölücülük ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk Milleti aldanmayacaktır. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.

Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var.

Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Yeri geldi silah bulamadık, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmekle öğün geçirdik ama ne gam ne tasa. Elimize geçen çapalarla düşmana karşı koyduk.

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede' sorusunu soracaklarına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır.

Yaşadığımız ekonomik sıkıntıların iç yüzünü doğru tespit etmek zorundayız, bu ülke hepimizindir.

Ekonomik operasyonlarla milletimizi teslim alamazlar. Türkiye'ye ölümü göstererek sıtmaya razı etmeye çalışanlara müsaade edeceğimizi mi sanıyorlar?

Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki birbirimizin yakını olalım."

Detaylar birazdan...