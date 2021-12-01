Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed ve Cezayir Büyükelçisi Mımounı'yi Külliye'de kabul etti. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ DUBA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
TANZANYA BÜYÜKELÇİSİ MOHAMMED
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.
Tanzanya Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mohamed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mohamed'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ MIMOUNI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı kabul etti.
Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mımounı'nın beraberindeki bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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