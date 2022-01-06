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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkiidaşı Lavrov ile görüştü
06.01.2022 - 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2022 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Etiketler : Çavuşoğlu,
816072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/816072.aspx
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