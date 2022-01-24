Türkiye Gazetesi

İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Bugün en kapsamlı değerlendirmelerden biri de, Ömer İleri başkanımızın gerçekleştirdiği sunum oldu. Metaverse kavramına kadar geniş çerçevede MYK'mız bu konuyu ele aldı. Dijitalin siyaseti diyoruz, dijital siyaset demiyoruz.

Dijitalle ilgili olarak bunu yakından takip etmemiz gerektiği gözüküyor. Geleneksel kurumlarla ilgili, mülkiyet tanımı ile ilgili yeni boyutların açıldığını, yeni tehditlerin güçlü şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Metaverse kavramının insan, toplum hayatına yönelik etkileri ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yakın zamanda bir forum düzenlenecek. Teknolojik, felsefi, ekonomik boyutları kapsamlı şekilde ele alınacak.

KRİPTO PARALAR

Kripto paralar gibi doğrudan insanların hayatını etkileyen konuların ele alınması gerekiyor. Getirileri kadar ortaya çıkan tehditler de sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız hukuki altyapısının çalışılmasıyla ilgili de talimat vermiştir. 'Net Konuşalım'da çıkan veriler şunu gösteriyor; genç kardeşlerimiz uzay konusuna büyük ilgi duyuyor. AK Parti, görünen ve gmrünmeyen pek çok devrimi gerçekleştirmiştir. Dijital yollar ve altyapı, Türkiye'yi bu konuda önemli oyunculardan biri haline getirmiştir. 'Net Konuşalım' toplantıları bütün illerde yaygınlaşarak devam edecektir.

Verilen teşvikler sayesinde TÜBİTAK ve kadın girişimciler başta olmak üzere yeni iş girişimlerine imza atıldığını görüyoruz. Pek çok alanda ülkemizin üretimci hale gelmesindeki dönüşüm dijital alanda da gerçekleştirilmiştir. Genç kardeşlerimizin gösterdiği bu ilgi, önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir. MYK'da hemen hemen büyük bölümünü bunu ayırdık.

KILIÇDAROĞLU'NUN İKLİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerinden birinin İklim Bakanlığı kurulması olacağını söylemişti. Hadi mesela siyasette dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda bundan bahsedilmesi şaşırtıcı olmuştur. İklim Bakanlığı Türkiye'de kurulmuştur. İklim değişikliğinden tutun da çeşitli alanlara kadar birçok gelişme de sağlanmıştır. AK Parti hükümetlerinin yaptığı pek çok şeyi haberi bile olmadan yapacağız demesi şaşırtıcı olmanın da ötesine geçmiştir. Bu devrimler toplumumuzun pek çok kesimine dokunuyor ama maalesef muhalefetin bundan haberi bile olmuyor. Bir vizyon geliştirmek var olanın üzerine ne koyabildiğinizle ilgilidir.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna merkezli krizle ilgili olarak nasıl bir diplomasi yürüttüğünü herkes görüyor. Bir tek Türkiye krizin iki tarafına da olumlu karşılanan mesajları ortaya koyabiliyor. Haftalardır dünya Ukrayna krizini konuşuyor. Dünyanın önemli ülkeleri krizin bir tarafına hitap eden yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bölgede yeni bir çatışma istememe iradesinin Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi önemlidir. Türkiye'nin burada ortaya koyduğu barışçıl rolün her krizin tarafları için ne kadar kıymetli olduğudur.

AB'YE ELEŞTİRİ: ANLAŞMADA YER ALAN FASILLARIN AÇILMASI MADDESİNİ İHLAL EDİYOR

Cumhurbaşkanımız, AB'nin sttratejik önceliğimiz olduğunun altını çizdi. Göçmen anlaşması imzalanırken AB'nin yapması gereken fasılların açılması, üst düzey mekanizmaların harekete geçirilmesi ile kapsamlı dosyanın ortaya konulması çerçevesindeydi. Bu anlaşmanın bir tek göçmen anlaşması ile ilgili kısmını ele alıyor AB. Anlaşmada yer alan fasılların açılması maddesini AB ihlal ediyor. Türkiye'yi en çok eleştirdikleri konu yaegı bağımsızlığı. 15 Temmuz'dan sonra ilk olarak Türkiye ile yargısal işbirlikleri yardımını kestiler. Burada ciddi bir samimiyetsizliğin olduğu görülüyor. Balkanlar'daki krizde seyirci konumundalar. Türkiye, AB'ye vizyon katabilirdi ama bunu değerlendiremediler. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs konusunda yapılan çifte standarda da güçlü cevaplar vermiştir. En makul çözümün iki devletli çözüm olduğunu açık seçik biçimde söylüyoruz. AB, Kıbrıs Türklerine karşı çifte standarda devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş'a destek olanlara tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline ‘yatırım’ yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e tepki: Bu sözler asla kabul edilemez İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Çelik, “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.” dedi.